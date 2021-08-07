2021年國曆8月8日正巧是農曆7月1日「鬼門開」，很多民俗禁忌都應好好遵守，若在鬼門開後夢到鬼魂或棺材等，許多人可能都會感到害怕，不過清水孟國際塔羅「小孟老師」則表示，這些夢境其實是發大財徵兆。

小孟老師在臉書粉專表示，若是夢到「鬼魂穿牆」，其實是代表能夠穿越障礙，意味著創業者將往前邁進，財富也因此能快速累積；「往生祖先」若出現在夢境裡，而且發出金光，表示祖先在陰間所積的陰德，會全部送給你，將會有中樂透或威力彩的機會。

再者，夢到「燒紙錢」並且燒得很旺，代表投資標的物旺到發熱，股票基金房地產漲到爆；夢到「女鬼索命」看似很恐怖，但這其實是大吉夢，代表外出大吉大利，可以嘗試投資海外基金、海外股市或外幣，就連海外房地產都會大有斬獲。

若夢到「被鬼追」，表示做夢者將會被錢追著跑，創業中的人還有機會業績翻紅，甚至旺到訂單交不出來，而被廠商催趕；如果是因夢到被鬼追而出現夢中夢，這顯示會有擴廠的機會，還會遇到貴人提攜，業務大幅提升；夢到「鐘馗」代表會有貴人指點助發財。

夢到「七爺（謝必安）」代表延壽，會偏財運大爆棚，賭運亨通，逢賭必贏，不過夢到八爺則非好事，因為八爺的名字叫范無救，意味沒有救了；夢到「棺材」屬大吉，表示有橫財降臨，投資若卡住都能解套；夢到「自己變成鬼」，代表業務合作成功，欠款收回；夢到「家中有人往生」，許多人應該都會感到害怕，但此為大吉夢，表示家人手氣旺，能藉由家人手氣買大樂透或威力彩。