因連日豪雨造成高鐵苗栗段邊坡土石鬆動，影響高鐵的行車安全造成高鐵僅能行駛至苗栗站，高鐵安排乘客於苗栗站轉搭乘遊覽接駁車到台中高鐵站再進行轉搭，警政署長陳家欽第一時間獲悉後，立即指示苗栗縣警察局給予最大的協助。

颱風豪雨釀高鐵邊坡土石滑落，導致高鐵停駛，苗栗縣警局長周煥興立即前往車站指揮員接駁旅客。(戴志揚翻攝)

颱風豪雨釀高鐵邊坡土石滑落，導致高鐵停駛，大批旅客塞爆高鐵苗栗車站，苗警即刻協助高鐵乘客接駁。(戴志揚翻攝)

苗栗縣警局表示，今（8/7）日為父親節週末返鄉的第一天，大批遊子為返家與家庭慶祝父親節，不料連日的大雨造成高鐵位於苗栗通霄段的邊坡土石鬆動影響高鐵行駛安全，幸好高鐵沿線有偵測系統，無造成事故發生，但也導致高鐵南下僅行駛至苗栗站，北上緊行駛至台中站，再搭乘接駁車往返台中-苗栗站，而乘客頓時聚集在高鐵站苗栗站。

颱風豪雨釀高鐵邊坡土石滑落，導致高鐵停駛，大批旅客塞爆高鐵苗栗車站，苗警即刻協助高鐵乘客接駁。(戴志揚翻攝)

內政部警政署長陳家欽獲悉後，立即請所轄苗栗縣警察局局長周煥興給予協助，立即請竹南分局林永勝到場，並請交通隊、保安隊員警支援共15名警力到場，會同鐵路警察局及高鐵公司同仁交通疏導，並請乘客放心，也轉達署長對同仁執勤辛勞的慰勉。

苗栗縣警局長周煥興也在現場，感謝所有乘客的配合，並表示，大家井然有序的配合高鐵公司及警察的秩序維護，雖然耽誤到大家返鄉的時間，但也能平安的返家與家人度過一個不一樣的父親節，在此也祝全天下的爸爸，父親節快樂！