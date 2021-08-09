南投縣長林明溱（右），9日到仁愛鄉武界隧道會勘山崩情形。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

南投縣長林明溱（右）、立委馬文君（左），到武界隧道會勘。（馬文君服務處提供／廖志晃南投傳真）

仁愛鄉武界隧道上方發生大規模山崩，隧道口及道路被土石掩埋，致使相鄰的武界、萬豐部落間，車程從10分鐘變2小時；南投縣長林明溱與立委馬文君9日前往會勘，希望在1個月內搶通，並將爭取興建明隧道，預估經費2億元。

盧碧颱風引進西南氣流，加上之前地震，仁愛鄉投83線25K武界隧道上方山壁，發生崩塌，交通中斷。

縣府工務處長陳錫梧說，山壁崩塌主要是7日降豪雨沖刷，導致邊坡土石荷重增加，土石鬆動土體滑落，經勘查崩塌量體高度約250公尺、長度約150公尺，武界隧道出口及路面，被土石覆蓋。

陳錫梧表示，短期修復以搶通恢復道路通行為主，上邊採鋼軌樁防護柵，分階段開挖清除崩積土石，維護行車用路人安全；長期修復方面，建議興建明隧道，估計工程經費約需2億元。

林明溱表示，目前，清除崩塌的土石為第一要務，搶通時間估計1個月，但他覺得愈快愈好，讓武界、萬豐及親愛部落居民恢復通行；道路搶通後，為避免落石，也應設置鋼軌或防護網，確保安全；未來則希望修築長度150公尺、寬8公尺的明隧道，並請縣籍立委協助，向中央爭取補助經費。

馬文君說，由於工程經費約2億元，她會配合縣府尋求中央相關資源，督促中央提撥經費，以安全、長久的方式規畫道路，強化邊坡防護，並且盡速完成重建，給大家一條安全通行的道路。

台電明潭發電廠副廠長黃陵育表示，崩塌地距離武界壩還有一點距離，是否危及壩體安全，將請工程顧問公司評估。