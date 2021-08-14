蔡朋憲勇奪男子菁英組金牌。（華梵大學提供）

黃敏惠獲女子菁英組第一。（華梵大學提供）

定向越野資深女將楊文芬賽前暖身。（華梵大學提供）

參賽選手奮力衝刺。（華梵大學提供）

定向越野運動極適合全家大小一同參賽。（華梵大學提供）

疫情紓緩後第一場全國定向越野賽，今（14）日在華梵大學熱情登場，近80位好手在美麗校園盡情奔馳。男子菁英組由名將蔡朋憲奪標，女子菁英組由「定向一姐」黃敏惠領先群雌奪下金牌。

由華梵大學與中華民國定向越野協會共同主辦的2021華梵盃全國定向越野短距離賽暨全國排名賽，原訂5月底舉行，但受疫情一度嚴峻影響而延期，在被疫情延宕2個多月後，今天終於在華梵大學順利開賽，讓悶了很久的全臺定向越野好手同場較勁一番，新上任的華梵大學校長林從一特地親臨開幕式致詞。

林從一表示，定向越野是一項兼具體力與智力考驗的運動，贏者代表「智力雙全」，輸者可能運氣不好或體力不好，沒有雙輸，是項非常體貼人性的運動，華梵大學能在疫情紓緩後，與中華民國定向越野協會共同主辦全臺第一場定向越野賽，非常有意義並值得推廣，期待未來華梵大學能在定向越野運動發展中繼續扮演重要角色。

「定向越野」是一項風靡世界的時尚運動，曾是2009年高雄世界運動會與臺北聽障奧運會的主要競賽項目，雙北市將於2025年舉辦的世界壯年運動會也有定向越野競賽，目前教育部也積極推動探索教育，為定向越野運動發展打開新的層面。

華梵大學位於石碇山林間，建物依地勢而上，高低落差大，又有蓊鬱的樹林與美麗的自然生態，極適合發展定向越野運動，2019年起即與中華民國定向越野協會共同主辦華梵盃全國定向越野短距離賽，吸引不少好手參賽。

今天登場的比賽共分22組，由78位好手角逐各組錦標，有來自中正大學、臺灣大學、國立體育大學、東華大學、臺北醫學大學等校菁英級好手，與臺北市私立惇敘工商、竹北高中、北一女、照海華德福、陽明高中、永春高中、南投中興高中等青年選手參賽。這場比賽也是今年排名賽場次之一，好手們更是勢在必得。

比賽於上午9點選手報到，9點30分舉行開幕式，10點正式開賽，11點完成後頒獎閉幕。雖然疫情紓緩，運動好手得以解封熱戰，但這場比賽還是有嚴格的防疫規定，相關人員在量體溫後進校園，且全程佩戴口罩，選手們安全無慮的參加比賽，達到健康防疫的目的。