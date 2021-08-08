台南市政府原訂昨天舉行「超級我爸」父親節感恩活動，表揚全市50位得獎的父親，卻因颱風停班停課延期，市長黃偉哲8日親自前往安定區，表揚此次獲獎最高齡的99歲晶鑽爸爸蘇南鯧，並致贈獎牌及禮品，感謝他對家庭無私的奉獻，發揚晶鑽爸爸參與家庭經濟、分擔家事及兒女教養的良好典範。

黃偉哲表示，很高興能在父親節到宅祝福蘇南鯧，其實節日只是一個儀式，最重要的是讓父母親天天都快樂；為人子女除了盡量幫忙父母，也要努力奉獻社會，成為社會中堅，父母自然就會很開心，家庭也會和樂。

市府社會局說，做事態度仔細、堅持的蘇南鯧，自從啟發裁縫手藝的天賦後，他裁製西裝的技能在區内頗具盛名。在勤儉刻苦經營下，蘇南鯧不僅在安定區打造住所，拉拔5個孩子長大，子女也在他的教育下，承襲勤奮好學的精神及簡樸善良的本性，在不同崗位發展。

其中，長子蘇本雄曾經擔任區內蘇姓宗親會會長，期間克盡職責、會務圓滿、宗族壯大，備受肯定，可謂歸功於蘇南鯧的辛勞與教誨、家庭和樂，對社會深具示範作用。

社會局還指出，今年父親節表揚獎項共有5大類，受表揚的爸爸分別由各區公所、各單位團體及原住民族事務委員會選拔推薦合計50人，分別有：熱心公益，善盡家庭責任，教養兒女深獲好評的「晶鑽爸爸」38人；父代母職，刻苦持家，自強不息的「自強爸爸」1人；照顧家中身心障礙子女，不辭辛勞，終年無怨無悔付出的「勇者爸爸」6人；替代父母職養育孫姪、甥子女及寄養家庭的「大樹爸爸」3人：秉持原住民族傳統負擔家計的「原住民Ama(原住民爸爸)」2人。