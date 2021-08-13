透過證明「單寧酸」能抑制農業害蟲，明華國中奪得生活與應用科學（二）環保與民生科第1名。（校方提供）

透過證明「單寧酸」能抑制農業害蟲，明華國中奪得生活與應用科學（二）環保與民生科第1名。（校方提供）

透過證明「單寧酸」能抑制農業害蟲，明華國中奪得生活與應用科學（二）環保與民生科第1名。（校方提供）

第61屆全國科展13日揭曉，高雄巿明華國中大放異彩，在國中組生活與應用科學（二）環保與民生科掄元、數學科拿下第2名、地球科學科第3名，另在生活與應用科學（一）機電資訊科摘下佳作及團隊合作獎，蟬聯學校團體獎第1名。

生活與應用科學（二）環保與民生科獲得全國第1名的作品由2年級學生蘇暘程、李珦琳、李函庭共同合作，指導老師吳德儀與李冠徵，探討單寧酸作為生物農藥的可行性。

校方指出，這項實證研究經過1年，從不斷失敗中得出驗證，學生們在吃柿子時，因發想種出完全無汙染的水果，並在1則網路流言「單寧酸」能抑制農業害蟲開始求證。

不過求證過程卻發現，害蟲身上有蠟粉根本無法吸收「單寧酸」，這期間本來有好幾次想要放棄，但經過多次驗證，終於發現「單寧酸」與食用油中和後，能取代低成本的生物農藥，有效達到抑制害蟲，作品並獲得台灣昆蟲學會特別獎。

數學科第2名獲獎作品為「糖果傳遞問題之研究與推廣」，由2年級黃宇綸、黃宇瑄姊弟共同研究，指導老師為楊佳餘以及左營國中老師黃任偉，針對一個糖果傳遞遊戲，探討傳遞到最後的狀態，並給出通式。

地球科學科全國第3名作品為「聽海哭的聲音」，由3年級學生夏珮雅、鄭荺蓁、陳柏臻合作，指導老師李沅達與楊俊宏。探討海洋酸化造成許多問題，對噪音也產生可觀察的影響，研究發現酸化與鹼化都會影響水體的吸音能力。

生活與應用科學（一）機電資訊科全國佳作及團隊合作獎獲獎作品探討「智慧影像，大型車輛轉彎安全偵測警示系統」，由3年級學生顏妤晅、陳以華、曹家瑜合作，指導老師陳晏閔、王天佑，利用AI影像辨識術偵測大型車內輪差視覺死角，減少意外提升交通安全。

校長鄭志昇說，明華國中師生在歷任校長、現任及歷任家長會的共同支持下，長期投入科學教育研究，獲得全國科展肯定，全校師生都非常高興，在歡欣的氣氛中，期許明年要再繼續努力。

今年全國科學展覽會由嘉義市主辦，但因疫情延後，且是61年來首度以線上評審方式辦理，頒獎典禮13日透過直播舉行。