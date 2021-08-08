閉幕典禮直播(中時新聞網)

今天是東京奧運最後一天，台灣時間晚上7點將迎來閉幕典禮，由於中華隊大部份選手都已返回國內，所以今晚參加閉幕式的選手只有田徑好手陳傑、楊俊瀚、鄭兆村、黃士峰4人參加，其中跨欄好手陳傑將擔任掌旗官，另外還有10名中華隊人員。

這次中華隊一共拿下2金4銀6銅的好成績，排在東京奧運大會第34名，是歷屆最佳紀錄，而許多好手回國後都受到熱烈歡迎，今天的閉幕式同樣採閉門方式進行，參加人員也都必須配戴口罩，也同樣於東京國立競技場進行。

日本國旗進場(路透社)

運動員會旗入場(路透社)

這次閉幕式的焦點是日本舉辦的表演，再來是熄滅聖火儀式，最後則是最重要的交接，3年後的奧運將由法國巴黎舉辦，外界預測巴黎會以「凡爾賽玫瑰」來呈現，巴黎鐵塔與東京鐵塔是否會在表演中有連結，也是在規定12分鐘表演內值得玩味的部份。

現場表演(路透社)

首先閉幕式先介紹重要長官進場，接著由選手和醫療人員抬著日本國旗緩緩走進會場，而寶塚歌劇團將演唱日本國歌，結束後宣佈運動員進場，不同的是各國不會逐一進場，而是一起拿著國旗進場，所有運動員進場則排成一個圈，畫面相當整齊壯觀。

大會交接儀式(路透社)

但因為現場2百多個國家實在太多人，只驚見中華隊在韓國隊旁邊出現一下，並沒有明顯鏡頭。接著所有運動員也從四個角落紛紛進場，揮舞著國旗和用手機拍照，場中還投射出奧運格言「一起更高、更快、更強」。人數還是非常多。接著燈光一暗，現場樂團開始演奏，並有許多人在現場帶動氣氛。

接著最大的亮點是現場竟放出超紅動漫《鬼滅之刃》的主題曲《紅蓮華》，配合現場舞群表演，非常有氣氛，然後曲風一轉，由現場DJ播放一小段迷幻音樂，再由美女創作歌手進行演唱表演。之後更放出貝多芬的《歡樂頌》讓大家興奮慶祝。接著大會升起希臘國歌和國旗。

而因為馬拉松賽事都在奧運壓軸登場，所以現場也進行了馬拉松頒獎的儀式，這也是源自於古希臘的一項奧運傳統。頒獎人則是奧委會主席巴赫(Thomas Bach)。接著在一連串表演後，交接儀式正式開始。法國市長負責接下奧運會旗。

接著鏡頭轉到法國巴黎，艾菲爾鐵塔已經掛上奧運會旗，現場也聚集了非常多的人民和已經返國的奧運代表隊好手，接著重頭戲由巡邏機從天而過噴出法國國旗的紅、藍、白三色煙霧，非常壯觀。