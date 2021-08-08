美國總統拜登5日簽署備忘錄，批評《香港國安法》，並稱，鑑於中國嚴重侵犯香港居民權利和自由，他已指示暫緩18個月遣返部分在美香港居民。對此，大陸外交部表示強烈不滿、堅決反對，並已向美方提出嚴正交涉。

拜登5日簽署備忘錄，批評《香港國安法》，並稱，鑑於中國嚴重侵犯香港居民權利和自由，他已指示暫緩18個月遣返部分在美香港居民，為被剝奪自由的香港居民提供「安全港」，將促進美在該地區利益。

對此，大陸外交部發言人華春瑩回應，美方所謂備忘錄大肆攻擊抹黑《香港國安法》和中方治港政策，是美方粗暴干涉香港事務和中國內政的又一惡劣表現，中方對此強烈不滿和堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

華春瑩表示，制定、實施《香港國安法》完善了香港的法治，恢復了香港的安全和穩定，確保了香港居民的正當合法權益。美方所謂為香港居民提供「安全港」的說法純屬無稽之談，其真實目的就是要為反中亂港分子撐腰打氣，破壞香港繁榮穩定，遏制中國發展。

華春瑩稱，中方敦促美方切實尊重中國主權，恪守國際法和國際關係基本準則，停止干預香港事務，停止干擾香港法治，停止干涉中國內政，不得以任何方式支持縱容反中亂港勢力，否則必將搬起石頭砸自己的腳，嚴重損害美自身在港利益。