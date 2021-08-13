巴基斯坦政府8月12日召開新聞發佈會，公佈巴方對達蘇恐襲案調查的最新進展，中國外交部發言人華春瑩對此表示贊賞，期盼雙方繼續升級和強化安保合作機制，同時呼籲地區國家合作鏟除所有恐怖組織，維護各國共同安全和發展利益。

華春瑩發布「答記者問」稱，據巴方通報，該案在阿富汗策劃，由「巴塔」斯瓦特分支具體實施；襲擊者在阿富汗受訓，其使用的車輛系從阿富汗購入；部分嫌疑人已在巴被捕，其餘人員現在阿富汗境內；襲擊者所屬恐怖網絡得到印度、阿富汗情報部門支持。

華春瑩評論，中方高度關注巴方對有關恐襲事件調查工作在較短時間內取得重大進展，對巴方所作積極努力表示贊賞。目前，巴方進一步調查仍在進行之中。雙方將按照兩國領導人達成的重要共識，查明所有事實真相，在此基礎上追究和嚴懲肇事真凶。同時，雙方將繼續升級和強化安保合作機制，確保中方在巴項目、人員和機構安全。

華春瑩表示，恐怖主義是全人類公敵。中方堅決反對任何勢力利用恐怖主義謀取地緣私利，呼籲地區國家合作鏟除所有恐怖組織，維護各國共同安全和發展利益。