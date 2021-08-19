中國外交部網站消息，8月18日，中國國務委員兼外長王毅同巴基斯坦外長庫雷希通電話。王毅敦促巴基斯坦緝拿中企班車恐襲案兇手，確保類似事件不再發生。針對阿富汗局勢，王毅提出4點意見。

王毅表示，這幾天，阿富汗局勢發生劇變，成為全球關注焦點。事實證明，所謂「民主改造」不符合實際，反而自食惡果，其中的教訓值得記取。中巴作為阿富汗重要鄰國和本地區負責任國家，當前形勢下有必要加強溝通協作，為支持阿富汗平穩過渡、維護地區和平穩定發揮建設性作用。

王毅提出4點意見：一是鼓勵阿富汗各方加強團結，盡快組建符合阿國情、得到人民支持、廣泛包容的新政治架構。二是支持阿富汗堅決打擊恐怖主義，絕不能再次成為恐怖主義的聚集地。三是中巴兩國駐阿使館仍在正常運轉，雙方要與阿塔聯絡溝通，確保中巴在阿人員和機構的安全。四是有序推進涉阿國際合作，各類機制應形成互補，擴大共識，尤其應發揮鄰國獨特作用，推動阿富汗形勢逐步進入良性循環。

王毅表示，中方讚賞巴方達蘇恐襲案調查工作取得的重要進展，希望巴方全力緝拿兇手，依法加以嚴懲，給兩國人民以交代，對企圖破壞中巴友好的勢力予以有力震懾。同時加快推進加強版全流程安保措施和升級版安保合作機制，確保類似事件不再發生。

庫雷希感謝中方對巴獨立日的良好祝願以及長期以來對巴國家建設給予的大力支持，表示巴方將全力以赴緝拿達蘇恐襲案兇手，查清幕後勢力，予以嚴懲。

庫雷希讚賞中方在阿富汗問題上發揮的重要和積極作用，表示巴中都是阿富汗的鄰國，是最希望阿富汗實現和平的國家，雙方又是全天候戰略合作夥伴，理應加強協調配合。阿富汗未來需要通過協商談判達成政治解決方案。

庫雷希表示，阿塔佔領喀布爾目前沒有造成流血傷亡，阿國內秩序趨於穩定，生活逐步恢復正常，各方應支持阿塔履行承諾，保護阿人民的權益。

庫雷希表示，巴基斯坦願同中方加強溝通，推動阿塔同各方一道，組建包容、廣泛的政治架構，盡快搭建涵蓋阿鄰國的多邊協作機制，敦促國際社會共同支持阿各派實現和平穩定的努力。