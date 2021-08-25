為台灣奪下史上首面羽球男雙奧運金牌的王齊麟和李洋，不僅一戰成名、人氣暴漲，一舉一動也備受外界關注，今(25日)就遭周刊爆料，兩人的悠遊卡代言恐違法，目前全案已送銓敘部認定，最壞結果恐導致「麟洋配」離隊，對此，經紀人吳宜倫出面回應了。

悠遊卡公司日前推出「麟洋Taiwan in悠遊卡」，造成搶購熱潮，不過今遭《CTWANT》爆料，兩人並非採代言模式，而是用銷售量抽成，土銀高層更是「看報紙」才知道麟洋代言悠遊卡。

據悉，王齊麟和李洋擁有公務員身分，受限《公務員服務法》不得兼職，如果有代言恐違法，目前全案已送銓敘部認定，最壞的結果恐導致2人離隊，如果離開球隊，等於失去球團的支持，訓練所需經費、甚至連球場都得自己想辦法。

對此，傳出李洋父親「不排除」要讓李洋放棄土銀正式行員，退回預備隊員的身分，據《ETtoday新聞雲》報導，經紀人吳宜倫稍早也回應，兩人關於包括悠遊卡、口罩、金門酒廠都是屬於肖像授權，並不是代言，銓敘部指肖像授權屬於個人財產，因此沒有違法兼差、代言一事。

吳宜倫也說到，很感激土銀長期支持球員發展，「因此不可能傷害土銀，更不可能離開球團」，只是如果公務員代言的問題沒有解套，是否要考慮放棄公務員身份，以其他形式為土銀效力，「這是球員自己要評估，並和球團兩方去討論」。