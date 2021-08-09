印尼遭到Delta變種病毒襲擊疫情嚴峻，在5月開齋節過後快速蔓延，確診人數飆高，由於台印尼航線已暫停直飛，印尼台商總會與台商安排下，有118名印尼的台商僑民搭乘印尼Garuda航空包機於8日深夜11時許抵台。（陳麒全攝）

印尼遭到Delta變種病毒襲擊疫情嚴峻，在5月開齋節過後快速蔓延，確診人數飆高，由於台印尼航線已暫停直飛，印尼台商總會與台商安排下，有118名印尼的台商僑民搭乘印尼Garuda航空包機於8日深夜11時許抵台。（陳麒全攝）

印尼遭到Delta變種病毒襲擊疫情嚴峻，在5月開齋節過後快速蔓延，確診人數飆高，由於台印尼航線已暫停直飛，印尼台商總會與台商安排下，有118名印尼的台商僑民搭乘印尼Garuda航空包機於8日深夜11時許抵台。（陳麒全攝）

印尼遭到Delta變種病毒襲擊疫情嚴峻，在5月開齋節過後快速蔓延，確診人數飆高，由於台印尼航線已暫停直飛，印尼台商總會與台商安排下，有118名印尼的台商僑民搭乘印尼Garuda航空包機於8日深夜11時許抵台。（陳麒全攝）

檢疫工作人員在包機抵達前就已換上全套防護裝備待命，等到旅客下機量測體溫，完成線上申報及資料審查後，將由協勤人員分5梯次引導旅客搭乘防疫車輛前往集中檢疫所，並在集中檢疫所進行採檢作業。（陳麒全攝）

檢疫工作人員在包機抵達前就已換上全套防護裝備待命，等到旅客下機量測體溫，完成線上申報及資料審查後，將由協勤人員分5梯次引導旅客搭乘防疫車輛前往集中檢疫所，並在集中檢疫所進行採檢作業。（陳麒全攝）

印尼遭到Delta變種病毒襲擊疫情嚴峻，在5月開齋節過後快速蔓延，確診人數飆高，由於台印尼航線已暫停直飛，印尼台商總會與台商安排下，有118名印尼的台商僑民搭乘印尼Garuda航空包機於8日深夜11時許抵台。

印尼新冠疫情嚴峻，許多旅居印尼僑民想要回台，但台印尼航線已暫停直飛，原本預計協調峇迪航空（Batik Air）在7月28日以包機方式，讓旅居印尼的我國僑民返台，因班機調度不及，峇迪航空取消原規劃的包機，所幸在印尼台商總會與印尼熱心的台商安排下，改成印尼Garuda航空包機。

印尼台商總會安排包機搭載118名台商及僑民，於8日深夜11時許抵達桃機，負責桃機防疫單位嚴陣以待，工作人員不僅防護衣、面罩全付武裝外，口罩還戴了二層，待航班旅客下機後，先讓全機旅客進入A1候機室量測體溫、完成線上申報及資料審查等業後，再由工作人員分梯次集中前往通關入境，隨後搭乘防疫車輛，前往集中檢疫所進行採檢作業。

國境單位表示，由於包機乘客來自「重點高風險國家」，檢疫工作人員在包機抵達前就已換上全套防護裝備待命，等到旅客下機量測體溫，完成線上申報及資料審查後，將由協勤人員分5梯次引導旅客搭乘防疫車輛前往集中檢疫所，並在集中檢疫所進行採檢作業。

旅客們有的穿著全套防護服、戴著口罩及眼罩，部分旅客只戴著口罩，對於記者詢問回來的感覺如何，返台旅客沒有開口回應，僅豎起右手大拇指，記者又問等很久嗎，旅客沒有開口，但搖搖手表示沒有。

印尼遭到Delta變種病毒襲擊，疫情持續升溫，中央流行疫情指揮中心6月底也將印尼納入「重點高風險國家」，入境者須受嚴格檢疫規範。長榮及華航也以機組員調度為由，暫停飛航雅加達，並陸續取消至8月底前的航班，就連新加坡等鄰國也禁止來自印尼的旅客轉機，增加台僑返鄉的困難。