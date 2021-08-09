為強化對申請上櫃公司業務集中於關係人之審查，櫃檯買賣中心修正相關規章，除基於行業特性、市場供需狀況、政府政策、或其他合理原因所造成，申請公司來自於集團企業公司進貨金額、營業收入或營業利益金額等均將受限。

櫃買中心為強化對股票上櫃申請案有關業務集中於關係人(含集團企業公司)之審查，爰修正「集團企業申請股票上櫃之補充規定」、「證券商營業處所買賣有價證券審查準則第十條第一項各款不宜上櫃規定之具體認定標準」及「外國有價證券櫃檯買賣審查準則」等3項規章，前開規章業經金融監督管理委員會核備在案，自公告日起實施。

櫃買中心表示，此次修正內容主要包含兩部分：有關進貨方面，申請公司來自於集團企業公司的進貨金額，不得超過70%，但基於行業特性、市場供需狀況、政府政策或其他合理原因所造成者，不在此限。

在營業收入及營業利益方面，櫃買中心表示，申請公司來自於集團企業公司的營業收入或營業利益金額，皆不得超過50%，或利用集團企業公司所提供之關鍵性技術或資產所生營業收入金額亦不得超過50%，但前述營業收入及營業利益金額倘係基於行業特性、市場供需狀況、政府政策、或其他合理原因所造成，且前開集中比率未超過70%者，不在此限。

此外，考量申請上櫃公司之業務倘高度集中於非屬集團企業公司之關係人亦有財務或業務未能與他人獨立劃分之疑慮，爰比照上述對集團企業公司之規定，於不宜上櫃具體認定標準增訂相關規範。