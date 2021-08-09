黃姓老翁自稱參加健行活動，正要徒步返家，陳員進一步詢問其家裡地址、聯絡電話，老翁均能倒背如流。（警方提供）

員警聯繫老翁家屬後，將老翁平安護送返家。（警方提供）

「錯把快速道路當健行步道！」台中市政府警察局第四分局南屯派出所警員施浚揚、陳潔瑢，日前執行巡邏勤務，接獲報案稱有一名老人步行於74中彰快速道上，員警立即馳赴現場，見到揹著背包已經走到上氣不接下氣的老翁，趕忙下車關心。

警方指出，70歲的黃姓老翁自稱參加健行活動，正要徒步返家，陳員進一步詢問其家裡地址、聯絡電話，老翁均能倒背如流，惟對於獨自步行在快速道路一事，語焉不詳，員警聯繫老翁家屬後，將老翁平安護送返家。

家屬向員警說，老翁平日獨居在南屯區，家屬只有在假日才會前往探視。近期老翁常無故外出後遲未返家，詢問他外出細節，會有時空背景錯亂情形，光是今年7月份已至警所通報失蹤人口達3次之多，聽到員警敘述老翁這次深夜走到中彰快速道路上，萬一被往來車輛不慎撞倒，後果不堪設想，連忙感謝員警的協助，並採納員警建議早日帶老翁就診。

南屯所長江松泳表示，近年來台灣失智人口比例上升，若家中有年邁長輩務必隨時注意動態狀況，多給予關懷、陪伴，亦可向社會局申請配戴愛心手環，俾利失聯時可迅速聯繫家屬。