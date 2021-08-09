國際廢鋼價格趨跌，主要原料價格短期價格小幅波動，鋼廠因淡季加上雨季接單趨緩，豐興(2015)繼上上周先降廢鋼300元，本周鋼筋跟跌300元。

回顧上上周，豐興先行調降原料價格，廢鋼每公噸下跌300元，上周，原料以及成品價格均為平盤。其中，鋼筋為連續第四周為平盤。

本周隨著國際原料價格下跌以及買氣略緩，豐興原料收購價持平，本周廢鋼收購價平盤；但鋼筋調降300元，價格呈現下修。本周型鋼基價則仍持平。

本周主要原料價格持續下跌，豐興廢鋼平盤，鋼筋降300元，型鋼產品基價為平盤。廢鋼價格持平為每公噸1萬1600元；鋼筋降為每公噸2萬2900元。型鋼產品維持平盤為每公噸2萬7000元。

國際廢鋼原料行情短期略下滑，但整體原料價格仍屬高檔，日本2H廢鋼報價跌17美元至每公噸460美元，美國貨櫃廢鋼報價小跌7美元為438美元，澳洲鐵礦砂由每公噸180.2美元下跌至170.85美元。