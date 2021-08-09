疫情使創世基金會活動取消，捐款和發票張數銳減，目前疫情趨緩，政府陸續宣布解封措施，社會漸露曙光，創世基金會板橋院表示，「救一個植物人，等於救一個家庭」，盼社會大眾齊心擔任撐舟勇士，小額捐款為植物人和家屬逆流撐舟，支持創世繼續服務。

創世板橋植物人安養院於2000年成立，49歲的徐先生是第一批入住的院民，他在國中畢業那年暑假，為貼補家用到工地打工，卻遭高壓電擊灼傷，不幸變成植物人，徐母對突如其來的意外，不僅深受打擊，又因護理之家龐大費用，面臨窮途末路的困境。所幸經親友轉知，為徐先生申請入住創世板橋院，由護理人員專業照護，媽媽終可安心工作，社工更協助申請政府中低收入戶補助。

徐先生入住迄今已30餘年，徐母仍不放棄希望，經常到安養院陪伴兒子，祈禱奇蹟出現。

創世板橋安養院表示，每位植物人背後，都是一個辛酸的家庭，有著不同的生命故事書，救一個植物人，等於救一個家庭。創世基金會35年來始終如一，做為植物人堅實的後盾，幫助他們在絕望無助的時刻找到依靠，盼社會大眾也可以成為植物人及其家庭的撐舟勇士，助其度過難關。