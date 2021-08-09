印尼政府緩慢的景氣刺激政策，正對景氣復甦造成阻礙，因為該地經濟主要支撐小型企業，好多都還在苦等金援希望安然度過新冠疫情。

根據印尼政府數據，總數超過186兆印尼盾，約130億美元的政府疫情紓解金當中，只有約30%中型與小微企業拿到金援而已。同時，因為新冠疫情升溫，7月初所實施更為嚴格的社交禁令，也為印尼帶來經濟壓力。因此，印尼財長也疾呼地方政府，快點增加支出好讓景氣好轉。

印尼中型或小微型企業能不能在疫情中倖存，也攸關著政府打擊新冠病毒的力道。

目前，印尼有超過6400萬家中小微企業(MSMEs)，這些規模不大公司竟然擁有全國97%的勞動力，占國內生產總值60%以上。但是，這個東南亞最大的經濟體在4月到6月期間，經濟成長率雖高達7.07%，但之前卻是已連續4季都出現負成長。最近又加上嚴格的社交禁，外界不太相信第2季經濟成長力道，還能維持多久時間。

根據印尼中小微企協(Indonesian MSMEs Association)的數據，超過3000萬中小微企業沒撐過疫情而倒閉，其中農漁業與貿易相關領域的，受到的波及影響最大。這一次，印尼政府計畫要在9日解封，由於社交規範受限，這段封城時間，中小微企業都是靠著中央政府補貼而活下去的。

印尼政府也承諾，2021年將有1280萬家微型企業應可獲得總計15.6兆印尼盾金援，並喊話要這些中小微公司想辦法撐下去。

但是，由於產業性質不同，若不是實質金援的話，政府有很多優惠是看得到，但卻是吃不到。例如，政府會以優惠利率或電力補貼來幫助中小微業者，但是很多這種公司沒有銀行信用額度，或者是網路經營沒有實體店面。

以當地小微型業者來說，甚至很多都不是合法經營的。這些在村落做小買賣生意的，因為沒去商業登記所以也拿不到政府補助金。

由於疫情所造成的貧窮與失業狀況惡化，印尼在2021年痛失世界銀行所授予的中高收入光環。根據亞洲開發銀行統計，印尼44%的中小微企業是批發商或零售商，高於鄰國菲律賓的25%。

印尼中小微企協補充，2021年疫情造成的影響更大，因為許多業者無法有現金流，不僅散盡存款，同時也產生大筆債務。之前，因為封城避免疫情擴大，現在也需要政府能幫助大家活下去。