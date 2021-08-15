在大陸這波疫情控制中，被視為權威之一的上海醫療救治專家組組長、上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏在8月14日遭大陸網友爆料，指出博士論文涉嫌抄襲。根據《新京報》報導，對此傳言，復旦大學研究生院8月15日在官網上發佈公告「關於對我校張文宏博士學位元論文問題舉報的回應」，表示已啟動調查核實，調查結果將及時公佈。

以下為公告全文：我們收到舉報，同時也關注到網上關於張文宏博士學位元論文綜述部分問題的反映，學校已啟動調查核實，調查結果將及時公佈。衷心感謝大家對我校研究生教育培養工作的關心和監督。

而事件起源來自於14日有大陸網友在微博爆料，直指張文宏博士論文涉嫌抄襲。同時也另有網友宣稱找出比對證據，指出張文宏的博士論文第79、80、81、82頁，全文抄襲黃海南、韓金祥發表於1998年06期《中華結核和呼吸雜誌的》的文章《KatG基因的分子生物學與結核分支桿菌異煙肼耐藥》正文，僅僅修改了編號。