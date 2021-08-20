財政部關務署表示，對於中國大陸及韓國產置進口特定鍍鋅、鋅合金扁軋鋼品；以及對自巴西、中國大陸、印度、印尼、韓國及烏克蘭產置進口碳鋼鋼板，由於國內業者提出續課反傾銷稅調查，所以財政部啟動「落日調查」，確定是否續課反傾銷稅。

根據關務署的資料顯示，針對中國大陸與韓國進口鍍鋅鋼品，課徵反傾銷稅稅率在4.22％～77.3％；而針對6國的碳鋼鋼板課徵的反傾銷稅率4.02％～80.5％。

這2種鋼品是從2016年8月22日開始課徵反傾銷稅，到今年的8月21日就要截止，國內產業包含中鋼等6家公司接已經提出繼續課徵的申請，根據申請人所提出理由「如停止課徵反傾銷稅，傾銷及損害將繼續或再度發生」。

所以財政部和經濟部啟動新一輪是否續課徵反傾銷稅的調查，財政部表示，續查的時間在10個月到1年之間，所以明年中就可以知道調查結果。

關務署表示，鍍鋅鋼品多用於建築材料、運輸工業、農業設備、資訊用途、家具電器等與碳鋼鋼板則用造船、結構、壓力容器、一般用途及中高碳類鋼板等。

至於近期鋼材價格上揚，是否會影響到反傾銷調查？關務署則表示，影響不大。