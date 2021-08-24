近日警方查獲越南進口非法豬肉製品71公斤，並經農委會驗出非洲豬瘟病毒。財政部關務署祭出4招補救。

首先就是針對仲賀國際物流公司即日起廢止該報關業者的業務執照，也就是說該報關業者已經被撤照。

其次，關務署表示，台北關已對越南航班進口的快遞貨物，執行全面拆袋進倉、100％的查驗。關務署官員表示，目前越南航班進口占快遞貨物比率很低，但是仍要小心謹慎，目前100％查驗越南的貨品通關速度會比其他來源地進口還要慢，民眾要自行斟酌，而其他貨品則暫時不受影響。

其他的報關業者方面，也會進行高風險管理。關務署表示，未來只要發現有進口「豬肉製」商品，該報關業者往後的快遞貨物也都要拆袋、100％查驗。

最後關務署也表示，未來還會持續辦理X光影像判讀教育訓練，精進AI輔助肉品查緝系統，強化分析肉品案件申報資料擴大攔查高風險貨品，與防檢局等邊境管理共同合作，全力防堵非法豬肉製品入境。