因擔心感染者違反旅行禁令，恐已導致病毒從雪梨市擴散到鄉村地區，澳洲當局周一宣布防疫封鎖措施將擴大至譚沃思市（Tamworth）。

新南威爾斯省長Gladys Berejiklian宣布，由於確診者到訪過當地，作為預防措施，衛生專家建議這個位於雪梨西北部的農業小鎮應封城一周。

新南威爾斯周一公布，過去24小時新增283個本地感染病例，較前一日的262例增加。

儘管雪梨的封城已經進入第七周，但新南威爾斯仍無法遏阻高傳染性Delta變種病毒確診數的激增。

其鄰近的維多利亞省在公布單日新增病例數與前一日相同，仍為11例之後，已宣布將放寬限制措施。維省省長Daniel Andrews表示，除了該省首府墨爾本，其他地區將於周一稍晚解除封鎖令。這表示墨爾本仍將維持封城狀態至少到8月12日，為這場大流行病爆發以來，這個澳洲第二大城市第六度封城。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）因疫苖接種進度緩慢而遭到猛烈抨擊。目前澳洲16歲以上人口中，僅22%完成兩劑疫苖接種。民調顯示莫里森的支持度已經跌至疫情爆發以來的最低點。

莫里森此前承諾到今年底，要讓所有16歲以上的澳洲人都能接種疫苗。周一澳洲藥品監管機關構批准莫德納疫苗的緊急使用授權，為實現這個接種目標增添武器。澳洲5月時宣布已訂購2500萬劑莫德納疫苗。