二級警戒延長，阿里山林業鐵路10日起恢復營運，為有效控管人流，嘉義往十字路的林鐵本線對號列車將限乘108人，且僅停靠嘉義、北門、竹崎、交力坪、奮起湖共5個車站，阿里山國家森林遊樂區內3條支線同步復駛，不過乘車人數持續降載控管中。

阿里山林業鐵路將自8月10日起恢復營運，即時起開放訂票，林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處表示，林鐵本線（嘉義-十字路）阿里山號對號列車將行駛嘉義至奮起湖區間，限乘108人、不售站票，且僅停靠5個車站，其餘無派駐人員車站均不停靠。

另每周六、日開行的不對號座「中興號」列車，嘉義-北門區間「檜來嘉驛」檜木列車，及隔周三開行的主題列車仍暫時停駛，至於遊樂區內祝山、神木、沼平3條支線，亦自10日起降載復駛，每班列車承載人數由350人調整為150人，檜木車廂每班列車由200人調整為120人，並將適時增開列車疏運旅客。