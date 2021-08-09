在阿裡巴巴女員工在酒店被上司性侵案件尚在調查之際，又有滴滴公司前女員工控訴在公司飯局上被侵犯，經向公司控訴後反遭開除。這位疑似受害者在社群媒體上曝光自已的親身經歷，再次引發社會輿論高度關注。網民與媒體亦質疑，此類事件在大陸企業界恐怕有更多類似「潛規則」案例尚未曝光。

繼阿裡女員工曝光被公司高管性侵後，另有一位以「投訴滴滴上級被開除的單親媽媽」為名的微博用戶在網上發文表示，自己被強迫參加與工作相關的私人飯局，桌上十幾個都是男性，後來遭客戶迷奸，醒來臉上全是傷，事後向公司投訴卻遭開除。

滴滴公司前女員工網上爆料稱公司飯局上被侵犯，經向公司控訴後反遭開除。（圖／微博截圖)

這篇以「報警滴滴領導介紹的客戶迷奸被開除」為關鍵詞的網文說，事發後她曾寫過事情的來龍去脈，和這位阿里的女員工情況差異在於，「當時組織飯局的除了滴滴介紹的客戶，裡頭還有一個是當地紀委幹部。他所組織第一個飯局都是當地政府部門領導，所以我的事幾乎不可能有什麼結果。政府飯局桌上大家都很禮貌君子，只有那個客戶一直勸我，喝完紅酒時候讓我摻白酒。隨後他們以送我回酒店休息為由違背我的意志送我去他們的私人飯局，桌上十幾個全是男性，後來我失去意識，醒來臉上全是傷。」「我不敢想像這十幾個人在我昏迷時候做了什麼，從第二個飯局到客戶一進我房間隔了近兩小時。」

一名自稱是前滴滴女員工的單親媽媽在微博貼文控訴，因工作關係被滴滴公司主管強迫參加飯局，並在飯局後到侵犯，經向公司控訴後反被公司開除。圖為她在微博上貼出當時被迷姦醒來時臉部多處受傷的照片。（圖／微博)

這位公開控訴的女性在網文中自稱，「在興化南滄派出所報警的，希望那天夜裡的監控還在，我沒有看到監控，辦案民警可能有難言之隱吧，態度一言難盡。一是公安不讓拍，擔心我拍攝，二是我也很怕我像這個女生一樣看到一半昏厥，那是一生的噩夢。光是聽他們描述我已千瘡百孔。」

這位疑似受害者在社群媒體上曝光自已在職場上受到侵犯的親身經歷，再次引發社會輿論高度關注。（圖／微博）

該文還指出，報警的筆錄做了4個小時，在事發後，一遍又一遍核對細節，痛苦回憶再說出來。滴滴公司的人事主管都去了，他們要求陪同聽筆錄，當著他們的面複述那些罪惡。

該篇網文又說，曾有幾個權威媒體曾想幫忙報導，自媒體與紙媒都有，但因為媒體領導以今年和滴滴有業務合作為由，選題未通過。滴滴的公關團隊很強，做這行的應該略有耳聞。此後找工作都會被問到為何會從滴滴離職，不論如何解釋，最後都無法通過面試，因為滴滴在當地關係「很牛」，「把受害者汙名化，已經成了一些陰暗生物的慣用手法了」。

陸媒報導稱，該名投訴的女性自稱是單親媽媽，她表示自己曾帶著4歲寶寶冒雨信訪，報警後卻因證據不夠而沒有立案，後來一度想抱著孩子跳樓。她還透露，已收到一些威脅與恐嚇，也被要求刪除貼文。此外，媒體已向滴滴公司尋求回應，但尚未獲得答覆。當時當地警方接獲報案時未予立案，興化檢察院的回復函則顯示，現有證據無法證實有猥褻行為。

就在8月7日，阿裡巴巴一名女員工在網路自曝出差期間，遭到同事性侵犯，引發關注。目前警方已介入調查，阿里巴巴最新通報稱，已將涉事人員開除，永不錄用。