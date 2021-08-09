美軍方媒體最近報導福特號航空母艦新部署一款擁有全新概念的貨運無人機，可以方便地執行快速運輸等任務。不過，美軍這款新式無人機卻被大陸媒體發現其外型結構與中國多年前製造的彩虹無人機幾乎完全相同，陸媒趁機狠酸美軍稱，如果外型類似就能指責對方抄襲，福特號新使用的無人機抄襲中國無人機，未免也「太丟人了」！

《環球時報》指出，美國《海軍學會新聞網》(USNI)報導稱，美國福特號航母上出現一種新概念「貨運無人機」，它可以方便地執行快速運輸任務。據統計顯示，大部分在部署中發生故障的艦艇或飛機，維修時只需簡單元件就能解決，其中90%的零件重量不到50磅（約22.7公斤），但以往即使是為運送小型零件，也需要動用MH-60直升機甚至魚鷹傾旋翼直升機，根本是殺雞用牛刀。

彩虹CH-804D無人機採用大展弦比機翼和倒V型雙尾撐尾翼，機身後部還有一具螺旋槳。與美方無人機外形特徵完全一樣，但早數年前就已在國際市場上公開銷售。（圖／環球時報)

因此美國海軍於2019年提出「藍水」無人機計畫，最後選擇Skyways公司的小型無人機。這種帶有平直翼、倒V型尾翼和尾部推進用螺旋槳的四軸無人機，擁有垂直起降能力，飛行距離超過100公里，能運送約20磅（約9.1公斤）的貨物。未來還將推出能攜帶25磅（約11.3公斤）的貨物飛行800公里的更大型號。該款無人機已在福特號航母完成測試。

報導指出，藍水無人機並非什麼了不起的玩意，只是它的外型看來與中國彩虹垂直起降無人機CH-804D簡直就是一模一樣。CH-804D首次亮相是在2018年的珠海航展，當年6月已經完成了首次全自主飛行試驗，比美國幾乎相同的無人機早了好幾年。

彩虹CH-804D無人機是由中國航天科技集團下屬航天十一院推出的軍民兩用複合翼垂直起降無人機。（圖／環球時報)

不過，《環球時報》也表示，一般小型無人機的基本氣動外形就那麼幾種，因此類似的作戰需求往往帶來外形相似的設計，這並不奇怪。彩虹CH-804D無人機作為一種多旋翼和固定翼無人機集合的垂直起降無人機，採用大展弦比機翼和倒V型雙尾撐尾翼，機身後部還有一具螺旋槳。與美方使用的平直翼、倒V型雙尾撐尾翼、機身後部螺旋槳推進、四旋翼垂直起降，外形特徵完全一樣。如果按照西方媒體的邏輯，說是美國「抄襲」中國毫不為過，只是美國此型無人機雖晚幾年，其航程和載貨量等關鍵指標卻大有不足，簡直是「抄作業都抄不對」。

報導說，彩虹-804D無人機主要用於管線巡查、應急測繪、海洋監測、農林防護、地理環境監測等任務，在實際需求上與美國海軍藍水無人機的小型零件運輸任務有幾分相同之處，因此兩種無人機在外形上相似也倒說得通。至於Skyways公司在設計時有沒有參考中國同行，那就只有他們自己知道了。