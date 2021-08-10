新冠疫情讓單親弱勢家庭生活更加艱鉅，昌益事業群決定協助新竹縣國中小低收、中低收單親家庭學生，10日由董事長楊玉全捐贈273萬元，幫助546位孩子，每人5000元助學金，縣長楊文科感謝楊董事長以實際行動幫助弱勢孩子，贊揚堪稱企業榜樣。

「大人可以忍，但不應該讓小朋友忍！」楊玉全表示，獨自扶養孩子的弱勢單親家庭，受疫情波及生活更加困頓，捐出273萬元做助學金，期能讓孩子安心上學，健康成長，讓台灣社會共好。

縣長楊文科表示，楊玉全董事長是昌益事業群的靈魂人物，早年從基層監工做起，投入營建領域，40年來讓公司營運蒸蒸日上，拋磚引玉實際協助弱勢家庭，共有新竹縣國小334位、國中212位學子受惠，為新竹縣的下一代築起希望夢想的城堡。

這次獲補助金的國小學童「小希」，在校表現優異，去年家中突遭逢變故，依靠母親賺錢養家，她與來自中低收單親家庭的「小禎」和低收單親家庭「婷婷」，都對這次的助學金均稱不僅對家裡經濟有幫助。

教育處楊郡慈表示，縣府很重視弱勢家庭的需求，每學期都辦理清寒學生及弱勢學生教科書補助，家長如有相關補助的需求，可向學校教務處洽詢，學校會積極給予協助。

另外，中醫大新竹附設醫院全額贊助新竹縣羽球代表隊全運會羽球資格賽的快篩費用，縣長楊文科也頒發感謝狀給院長陳自諒，感謝讓竹東國中的李明照教練和13位運動員無後顧之憂投入比賽。