國內疫情趨緩，民進黨政府研擬推定紓困方案發行5倍振興券，在野黨多次呼籲應採現金發放，盼政府能聽進民意。前國民黨主席朱立倫整理了民進黨立委們對5倍券的立場後發現，民進黨內部也存在不同的聲音，並呼籲大家拿起電話，或者用各種社群網路管道，向執政黨的立委施壓，大聲說出人民的訴求，要求他們表態。

朱立倫今(10日)在臉書上表示，行政院的5倍券，連自己人都支持不下去，我們整理了61位民進黨立委對振興券的態度，有許多位跟國民黨一樣支持發現金，他還發現執政黨裡面，不支持現行方案的人數，明顯多過於支持的人數，另外還有更多的人是根本不敢表態。而朱立倫簡單整理了一下民進黨立委們的立場後發現，民進黨61席立委當中，有14位現在及之前曾主張發現金、10位主張不拿現金換券、12位偏向支持發五倍券、25位目前未清楚表態。

朱立倫指出，這波疫情當中受衝擊最重的小商家、小攤販，5倍券不能找零，他們看的到吃不到，去年3倍券幾乎都讓大賣場、連鎖店賺走了，基層小店怎麼辦？但民進黨政府依然不理會多數民意，不理會國民黨立委全數主張「發現金」，聽不見民眾的殷殷盼望，執意要多花行政成本、印刷成本去發五倍券。

朱立倫呼籲大家，拿起手邊的電話，或者用各種社群網路管道，向執政黨的立委施壓，大聲說出人民的訴求，用力的追問，要求他們表態，「你支不支持發現金，為何聽不見民意？」