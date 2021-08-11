宏佳騰（1599）公布半年報，2021年上半年合併營收為15.44億元，年增34.71%，毛利率年增4.67個百分點至27.06%；稅後淨利1.56億元，年增約2.4倍，EPS為2.11元。上半年營收、獲利雙創同期新高，且由於產品組合優化，使得獲利成長幅度優於營收增幅。

此外，該公司公告7月營收2.91億元，年增38.49%；1~7月累計營收18.35億元，年增率為35.29%，維持成長力道。

宏佳騰第二季營運仍穩定，單季營收7.86億元，年增27.96%；毛利率26.31%；營業淨利0.88億元；淨利約0.76億元，年增127.59%，季減5.7%，每股淨利1.03元。

宏佳騰董事長鍾杰霖表示，後疫情時代，民眾將防疫措施視為生活的日常，歐美各國陸續解封，帶動Polaris與YAMAHA兩大ATV（沙灘車）廠持續拉貨；加上內銷具備高CP值、智慧科技的電動車持續獲得消費者青睞，因此讓宏佳騰上半年繳出一張漂亮的成績單。

展望下半年，隨著歐美各國疫苗施打率逐漸提升，陸續傳出解封的消息，戶外活動增加。台灣是全球沙灘車生產大國，歐美對於沙灘車供不應求的狀況從去年即可看見，且這股成長力道一直到今年上半年持續存在。受惠高毛利的沙灘車產品需求暢旺，為宏佳騰的營運帶來明顯動能。

電動機車也是推動宏佳騰營收成長的另一個關鍵。根據經濟部電動機車產業網的數據顯示，截至目前為止，宏佳騰電動機車今年銷售量約有3000輛，市占率約10%，穩居市占第二。宏佳騰執行長林東閔表示，6月中推出的Ai-1 Ultra ABS以更具智慧的九大有感升級搭配超親民入手價為號召，並成為宏佳騰目前旗下電動車款銷售冠軍。下半年也可望再推新車搶市。

法人表示，交通工具屬剛性需求，以致在疫情期間業績沒有太多的下滑，隨著疫情的降溫，民眾消費力道反彈，可帶帶動宏佳騰再衝出一波好成績。