記憶體製造廠旺宏(2337)今日舉行股東會，董事長吳敏求於會後表示，主要產品Flash（快閃記憶體）不但下半年需求看好，明年也看好，隨著新產品及新客戶加入，目前公司的訂單與出貨比(B/B Ratio)都一直是大於1，且數字是令他感到很驚訝的。

針對摩根士丹利證券以「記憶體寒冬來臨」為題，表示DRAM產業正在失去上升循環動力，將旺宏目標價從54元降至44元；吳敏求大力駁斥，表示大摩是完全沒有知識的說法，炒股票的行為。吳敏求說，大摩對DRAM的看法他沒有意見，但旺宏Flash應用不同，只要產品要smart，應用就會存在；他認為大摩不知道旺宏在做什麼，對於一竿子打翻產業，非常失望，希望能夠改善。

針對摩根士丹利指下半年市場趨緩，DRAM受影響，吳敏求表示此狀況也反映長短料的問題。確實這部分需求有影響，但旺宏轉到其他的市場，B/B Ratio都是大於1，也觀察到一些供應商退出。（註：B/B ratio若大於1，表示市場的需求大於廠商之供給）

今日旺宏股東會，也被股東問及因大摩的報告，旺宏股價急跌10元；吳敏求表示，等到第三季財務公布後，就可知道。每一季會交出成績單，如果越交越好，不知道賣掉股票的人會怎麼看。

吳敏求看好下半年Flash市場，也對明年持續樂觀。他指出，相對DRAM主攻PC等市場，Flash市場很大，儘管目前在PC、伺服器需求有趨緩，但其他市場供不應求，旺宏也增加很多客戶，因此旺宏今年下半年看好，明年一整年也都看好。

旺宏明年持續看好，主要是新客戶及新的應用，明年的策略分兩個部分；長期客戶有長期的做法，短期客戶則是一季度一季度的調整，包括價格等。

吳敏求持續看好後續車用，伺服器及5G市場，表示公司在這些領域上，每周都有新的客戶，旺宏在車用的成長快速。未來在這領域將是第一。並看好包括醫療、工業領域，強調旺宏高品質的產品受到客戶信賴。

針對旺宏預計發展3D NAND Flash，並預計大舉投資400多億元，吳敏求表示，此投資先以四年為期；首先將五廠(FAB 5B)建構好，產品規畫先以48層，接著做96層，會根據新品再調整產能，執行上會小心，並看好12吋廠有新產品新需求，折舊金額可控。

旺宏日前董事會通過415億元資本支出，擴充五廠第二期產能（Fab 5b），主攻3D 儲存型快閃記憶體（NAND Flash）及先進的編碼型快閃記憶體 （NOR Flash），預定明年下半年開始完成裝機，並在明年底陸續投產，2023年起挹注營收。