據路透觀察的一份內部備忘錄顯示，德意志銀行已經為其在美國的醫療投資銀行(Healthcare IB)團隊聘請兩位新的經營主管，希望能在醫療交易的相關搓合方面加倍努力。

Spencer Watts和Helen Oesch分別從野村控股和蒙特利銀行(Montreal)加入德銀，他們將駐在紐約。

德銀全球醫療投資銀行部門主管Nick Richitt表示，德銀一直在擴大業務覆蓋面，聘請資深銀行家來加強現有美國醫療健康投資業務。

德銀今年以來已在該部門新聘請10名資深員工，包括業界知名的產業專家Priyanka Verma。

德銀表示，該行還將為該部門雇用三名合夥人，這些合夥人將在未來幾周加入德銀。

在最近幾個月，德銀為Signify醫療的公開上市提供擔保，並為行動醫療服務供應商DocGo的11億美元空殼公司(SPAC)合併交易提供諮詢服務。今年6月，德銀還參與了健康資料公司Datavant和Ciox Health的70億美元合併交易案。