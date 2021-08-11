【LIVE直播】昨+0黃珊珊嗨喊要跳舞挨酸！ 北市今+4 柯文哲最新說明

中央流行疫情指揮中心今(11)日公布國內新增16例COVID-19確定病例，分別為12例本土及4例境外移入；另確診個案中新增2例死亡。昨日北市副市長黃珊珊因「+0」興奮發文，但僅維持一天，今日有4例確診來自北市，對此市長柯文哲召開記者會，說明最新防疫資訊。

柯文哲表示，今天台北新增4例確診，其中有2例來自家戶感染，其中一人是在解除隔離時被抓出來的；而另外兩人則為不明感染源，柯文哲表示，直至今日每天仍會出現2例左右的不明感染，大家生活上仍要小心；另外，柯文哲表示，10日北市各醫院做了1627個PCR篩檢，沒有抓到陽性病例。

北市今日新增確診病例足跡。(圖翻攝自北市疫情記者會)

北市今日新增確診病例足跡。(圖翻攝自北市疫情記者會)

柯文哲公布10日北市各醫院PCR檢測結果，沒有抓到新的確診病例。(圖翻攝自北市疫情記者會)

柯文哲指出，台北市的案例除了疫情開始的前兩周大量出現外，控制後最近每天都僅增加數例，目前每天都是+5左右，而真的要達到清零的目標，必須要維持28天的+0。

柯文哲也表示，要決定台灣、台北的防疫政策，必須要先放眼世界，所以要先看看國外的疫情狀況以及做法；讓他比較不安的地方是國外疫情趨勢，因新冠病毒主要是在秋冬的感染力比較強，但是目前正值夏季，歐美日的確診數字卻仍在不斷上升。

柯文哲也指出，目前美國的確診數字不斷上升，死亡率卻沒有變多，這是因為美國的疫苗覆蓋率相當高，超過60%，因此他判斷，目前美國的政策是打算把疫情流感化，因疫苗覆蓋率高，確診也不會出現嚴重病情，那就乾脆不管制，讓經濟恢復正常。

柯文哲另外指出，台北市在8月12日後將進一步進行解封，包括羽球、網球開放雙打，而會出現密切接觸的籃球則需要再等一段時間；另外圖書館、遊樂園等場館的開放人數都將增加；而9月即將要開學，柯文哲表示在開學後學校將不再支援施打疫苗，要施打請轉往各大醫院以及花博場館。

北市公布12日後新解封項目。(圖翻攝自北市疫情記者會)

北市公布12日後新解封項目。(圖翻攝自北市疫情記者會)

北市公布12日後新解封項目。(圖翻攝自北市疫情記者會)

昨日台北+0今日卻破功，對此，柯文哲表示，儘管昨天台北市+0，但是新北沒有，那也不需要特別開心，因為雙北生活圈這麼密切，仍有機會傳回來，而台灣也因為高鐵，全台都是一日生活圈，必須要全島+0連續28天才算真正過關。

黃珊珊也被記者問到，要不要發「祭品文」預先慶祝+0？黃珊珊回應表示，發文是給同仁看的，每一天都是非常辛苦，確診數從幾10例討論到現在個位數，其實每天下午的會議都很沉悶，為了給大家打氣，只好給他們唱歌跳舞，本來說要吃飯，但現在還不能聚餐，如果有一天28天清零，可以考慮。不過針對連續28天清零，柯文哲則說，「幻想要+0，我認為非常困難」。

關於五倍券的問題，柯文哲直言，現在商家都在梅花坐、隔板，發振興券有用嗎？民眾目前都正減少外出，根本就不應該鼓勵出門消費，現在開放餐廳內用只是為了不要讓這些業者餓死而已，所以現在真正應該要做的事情並非振興，而是紓困，而這個問題所謂的「五倍券」是沒有辦法解決的。