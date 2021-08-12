庫存減少，周三歐美原油期貨漲逾1%；據美國能源資訊署(EIA)所公布的最新數據指出，截至8月6日當周，原油庫存減少40萬桶，儘管與分析師預估的減少130萬桶有所差距，但汽油庫存也同步呈降140萬桶，來到去年11月以來最低，顯示需求面仍持暢旺。

此外，拜登政府表示，不會呼籲美油生產商增加原油產量，並與石油輸出國組織(OPEC)及盟國組成的(OPEC+)進行洽談，以確保供應及價格穩定，避免對全球經濟復甦構成傷害。這提振了投資人對油市前景信心，促使終場歐美油價收紅；其中美國原油漲幅1.4%，倫敦原油漲幅1.2%。

美國NYMEX-9月輕質原油期貨上漲0.96美元，報每桶69.25美元；9月熱燃油漲0.03美元，報每加侖2.11美元；9月RBOB汽油漲0.03美元，報每加侖2.30美元；倫敦ICE-10月布蘭特原油期貨上漲0.81美元，報每桶71.44美元。(商品行情網)