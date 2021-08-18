台股今年1至7月上漲2514.88點，相較於去年同期指數只漲667.66點，今年前7月台股漲勢勝去年。證交所指出，全體券商自營業務淨利較去年同期成長新台幣159.59億元，增幅447.53%。

台灣證券交易所今天公布，7月全體證券商稅後淨利100.38億元，較6月衰退33.47億元，減幅25.01%；但1至7月全體證券商稅後淨利683.13億元，較去年同期成長416.62億元，增幅達156.32%。

證交所指出，7月大盤總成交值約12.38兆元，較6月增加22.42%，使證券商經紀手續費收入較6月增加，但7月因證券評價損失較多，使自營業務淨利較6月衰退40.66億元，減幅69.41%，7月承銷業務淨利也較6月衰退19.63億元，減幅224.34%。

今年1至7月全體券商除自營業務較去年同期大增，證交所說明，今年1至7月證券商經紀手續費收入，也因大盤總成交值成長而較去年同期增加93.54%，今年1至7 月承銷業務淨利也較去年同期成長15.44億元，增幅約88.68%。（編輯：楊凱翔）1100818