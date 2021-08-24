美東時間24日盤前，拼多多公布其Non-GAAP下未經審計的第二季財報顯示，營收人民幣（下同）230.5億元，相比2020年同期增長89％，雖低於市場預期的約267億元，但淨利潤大幅轉正，刺激美股盤前，其股價上漲超過11％，報90.5美元。

財報顯示，在230.5億元收入中，線上市場收入約為180.8億元，年增長28％；交易服務收入約為30.1億元，較上年基本持平；自有商品出售約為19.6億元。

從盈利角度看，拼多多第二季毛利率約為66％，相比第一季的52％大幅增長14個百分點，相比去年同期78％下降12個百分點。從淨利潤角度，拼多多本季實現淨利潤24.15億元，大幅轉正，淨利潤率約為18％。去年同期這一資料為-8.99億元，市場預期其本季淨虧損近40億元。

從用戶數看，拼多多年度活躍買家數達到8.499億，單季新增2610萬。從此看，拼多多已經成為當之無愧的中國第一電商，不僅遠超京東，相比阿里巴巴的買家數量優勢也依然顯著。