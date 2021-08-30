30日日股受到獲利回吐賣壓影響，導致漲幅收斂，再加上2萬8有整數關卡壓力。最後，日經指數收27,789.29點，漲148.15或0.54%。東證收1,950.14點，漲21.37點或1.11%。

三井住友DS資產管理認為，日經指數只要逼近28,000點，就會出現獲利了結。同時，日本國內疫情嚴峻以及政治環境不穩定，市場觀望氣氛濃厚。

大宗物資表現搶眼，東證指數內漲幅前3名中，就有兩個是原物料類股。其中，鋼鐵礦砂族群漲4.28%最多。同時，海運類股漲幅達3.45%居次，產業指數也創下2008年以來最高。

新日鐵在日經指數中漲幅最大，上漲5.27%，其次是漲5.25%的同和控股，JFE控股漲4.92%，神戶製鋼也漲4.7%。

商船三井漲5.1%，日經指數漲幅第3名。

汽車和卡車製造商股價也走高，日野汽車漲3.47%，三菱汽車漲2.93%。豐田汽車漲0.79%，日產汽車也漲1.81%。

半導體族群中，東京威力科創漲1.06%，愛德萬測試漲0.54%。

至於股價表現弱勢者，成衣商迅銷跌2.04%，是日經中表現最差的，同時，軟銀也跌0.44%。