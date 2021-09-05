日諧星阿部公二5日晚上在自宅進行IG直播，一連發生十分「日常」的小狀況，他還一度消失在畫面當中，讓觀看直播的粉絲們直呼太搞笑。

阿部直播一開始先是讓大家看著他開心一人吃著水果，他吃得津津有味，時值夏末初秋，正是日本產水梨時，不少觀眾紛紛問「是梨子嗎？」阿部吃完正要準備正式開始時，畫面中傳來洗衣機洗淨完成的提醒音樂聲，阿部說：「喔！衣服洗好了，今天高橋（歌手妻子高橋愛）不在家，我不自己去晾衣服不行。怎麼辦呢，直播才剛開始，我又不能關掉。」

這時觀眾也跟著他開始考慮起來，還有觀眾說：「不快去晾起來的話，衣服會皺喔！」阿部看到留言後也同意說「是啊，現在不去晾起來的話，會皺掉的。」接著他自言自語起來，「怎麼辦好呢？現在去晾好呢？還是等一下好呢？」

接著他說「這樣好了，請大家等我一下、一下就好。」他開始移動鏡頭，讓鏡頭往他身後的魚缸拍，他一邊移動一邊發出「嘻嘻嘻」笑聲，便跑去晾衣服，鏡頭裡沒有人，只有一個魚缸，笑翻觀眾們，眾人紛紛留言「太有趣了」「看到魚在動了」「不必中斷直播真好！」