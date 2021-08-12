因前一交易日金價創下2周最大單日漲幅，引發部分投資人獲利了結，使金價走軟，不過因中國疫情再次爆發，可能使該國經濟發展受阻，支撐黃金避險需求而限制跌幅；截至台北時間8月12日上午10點40分止，貴重金屬亞洲電子盤如下：

12月黃金下跌2.2美元，報每盎司1751.1美元。

9月白銀下跌0.063美元，報每盎司23.425美元。

10月白金下跌7.7美元，報每盎司1007.9美元。

9月鈀金上漲3.7美元，報每盎司2636.5美元。(商品行情網)