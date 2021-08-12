《商情》黃金亞洲電子盤回落 10:532021/08/12 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因前一交易日金價創下2周最大單日漲幅，引發部分投資人獲利了結，使金價走軟，不過因中國疫情再次爆發，可能使該國經濟發展受阻，支撐黃金避險需求而限制跌幅；截至台北時間8月12日上午10點40分止，貴重金屬亞洲電子盤如下： 12月黃金下跌2.2美元，報每盎司1751.1美元。 9月白銀下跌0.063美元，報每盎司23.425美元。 10月白金下跌7.7美元，報每盎司1007.9美元。 9月鈀金上漲3.7美元，報每盎司2636.5美元。(商品行情網) 《國際油價》原油亞洲電子盤漲跌互見 《國際金融》飆不累！ 歐股連8日收盤創新高 #報每盎司 #黃金 #亞洲 #電子盤 #金價 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》好壞消息參半 日本橡膠收近持平 10:022021/08/12 財經 《類股》9月盤價估平高盤 中鋼領鋼鐵軍團穩盤 10:362021/08/12 財經 《盤中解析》量縮缺主流 台股季線下無力 10:532021/08/12 財經 外資挺電金 季線收復有望 04:102021/08/12 財經要聞 選戰布局 趙文男接高雄果菜總座 04:102021/08/12 地方新聞 《晨間解盤》恐慌未淡化 難逃非理性(倫元投顧提供) 09:112021/08/12 財經 跨鏈協定Poly Network 遭駭走6億美元 04:102021/08/12 全球財經 台積電疲弱 台股早盤回測萬七關卡 09:292021/08/12 財經 《商情》黃金亞洲電子盤小幅走揚 11:102021/08/11 財經 重挫遇上死亡交叉 金價跌勢難改變 20:592021/08/11 財經 陸港觀盤－短期通膨壓力 投資眼光可放遠 04:102021/08/12 全球財經 財經熱門新聞 mRNA疫苗驚爆3大新副作用 莫德納股價中彈倒地 - 財經 PC狂賣到頂了？Chromebook爆砍單千萬台 - 財經 26家賺逾一股本 大勝去年 - 財經要聞 - 工商時報 5倍券與發現金有何不同？謝金河1句神比喻 - 財經 元大金爆量重摔7％ 網友：海運仔的逆襲阿 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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