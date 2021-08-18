隨著新冠疫情在全球持續延燒，鐵路、航空及其他交通工具的使用仍然受到限制，投資人對燃料需求的前景持謹慎態度，使得盤中油價持續走弱；周三(8/18)截至台北時間上午10點20分止，原油期貨報價如下：

美國NYMEX-9月輕質原油期貨下跌0.15美元，報每桶66.44美元；倫敦ICE-10月布蘭特原油期貨下跌0.11美元，報每桶68.92美元。(商品行情網)