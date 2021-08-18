《國際油價》原油亞洲電子盤續弱 10:352021/08/18 時報資訊 王聖為 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 隨著新冠疫情在全球持續延燒，鐵路、航空及其他交通工具的使用仍然受到限制，投資人對燃料需求的前景持謹慎態度，使得盤中油價持續走弱；周三(8/18)截至台北時間上午10點20分止，原油期貨報價如下： 美國NYMEX-9月輕質原油期貨下跌0.15美元，報每桶66.44美元；倫敦ICE-10月布蘭特原油期貨下跌0.11美元，報每桶68.92美元。(商品行情網) 《國際油價》前景擔憂 原油期貨連4黑 《其他電子》聖暉今年營收樂觀 #全球 #報每桶 #國際油價 #亞洲 #電子盤 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《半導體》董座上火線槓外資 群聯股價振奮 10:352021/08/18 財經 《商情》國際行情帶動 國內二砂連6漲 11:262021/08/18 財經 《期貨》三大期指全黑 8月台指期開盤下殺138點 09:102021/08/18 財經 兆豐銀將採赤道原則授信 04:102021/08/18 金融．稅務 工商社論》東京奧運的永續發展意涵：企業ESG可以很精彩 04:102021/08/18 財經要聞 不斷更新》台股殺9天逆轉救回250點 專家曝靠這三檔最後希望 09:062021/08/18 財經 阿富汗變天 金融市場反應淡 04:102021/08/18 全球財經 市值達2.5兆美元 新iPhone將登場 蘋果股價先衝高 04:102021/08/18 財經要聞 三重機智警一招破獲詐團 一舉逮13名詐欺嫌犯 11:292021/08/18 社會 《商情》黃金亞洲電子盤小幅上漲 10:352021/08/18 財經 陳其邁：加速亞灣區建構腳步 業者：房市持續穩健 10:432021/08/18 區域情報-高雄 財經熱門新聞 政策性定海神針 市場盛傳券商業者被請「喝咖啡」 - 財經 - 工商 台股連9黑比5月崩盤還恐怖 老手看後市驚揭：V轉難啦 - 財經 mRNA疫苗驚爆3大新副作用 莫德納股價中彈倒地 - 財經 點名美國是最大禍源 解放軍在台周邊大軍演 - 財經要聞 - 工商時報 當沖降稅延長救不了？台股狂殺9天兇手 跟去年砍到8523點一樣 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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