《國際油價》倫敦油亞洲電子盤重返逾69美元 10:532021/08/24 時報資訊 王聖為 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到美國食品藥物管理局(FDA)，全面批准了輝瑞及BioNTech的新冠疫苗影響，激發投資人對美國新冠疫苗接種率提升的期待，進而提振燃料需求復甦的信心，令盤中油價延續前一交易日漲勢；周二(8/24)截至台北時間上午10點35分止，原油期貨報價如下： 美國NYMEX-10月輕質原油期貨上漲0.57美元，報每桶66.21美元；倫敦ICE-10月布蘭特原油期貨上漲0.43美元，報每桶69.18美元。(商品行情網) 《商情》黃金亞洲電子盤持高1800美元 《商情》歲修停產 BD漲近三年新高 #倫敦 #報每桶 #國際油價 #亞洲 #電子盤 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》美元走軟 紐約期金重回1800美元 10:022021/08/24 財經 《商情》買盤提振 大豆從兩個月低點回升 10:192021/08/24 財經 港股開盤漲逾300點 阿里、騰訊上漲 10:492021/08/24 財經 港股ATMX早盤強反彈 恆指升392點 12:302021/08/24 財經 《商情》競爭油走強 帶動大馬棕櫚油續揚1％ 10:022021/08/24 財經 《國際油價》美元走弱 原油期貨強彈逾5％ 09:452021/08/24 財經 《產業分析》運費節節高 出口企業管理大考驗(2-1) 10:192021/08/24 財經 國際原油大漲 連動原油期ETF勁揚 12:002021/08/24 財經 跨盤連拿9局 雙詹芝加哥首戰告捷 04:102021/08/24 運動天地 阿富汗曾摘奧運2銅 帕運宣布保留國旗進場 13:382021/08/24 體育 《美股掃瞄》美股消息面：結束連7天跌 國際油價大漲逾5％ 09:112021/08/24 財經 財經熱門新聞 凱基哥被幹掉 長榮、陽明隔日沖黑手抓到了 - 財經 驚傳首例打疫苗猝死 高端股價急殺一度跌停 - 財經 台積營收超速 外資高喊900元 - 財經要聞 - 工商時報 大陸經濟多久把美國擊敗？華爾街大老先喊：人民幣超越美元 - 財經 越南硬封城 大廠轉單陸、星 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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