受到美國食品藥物管理局(FDA)，全面批准了輝瑞及BioNTech的新冠疫苗影響，激發投資人對美國新冠疫苗接種率提升的期待，進而提振燃料需求復甦的信心，令盤中油價延續前一交易日漲勢；周二(8/24)截至台北時間上午10點35分止，原油期貨報價如下：

美國NYMEX-10月輕質原油期貨上漲0.57美元，報每桶66.21美元；倫敦ICE-10月布蘭特原油期貨上漲0.43美元，報每桶69.18美元。(商品行情網)