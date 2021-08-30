周一美國穀物期貨電子盤全反彈，其中小麥期貨反彈近 1%，因對主要出口國產量下調的擔憂，從前一交易日的跌勢中反彈，而大豆三日來首次上漲，玉米也上漲。

截至今(8/30)日台北時間上午11點，最活躍的玉米期貨漲0.36%，報555.75美分，大豆期價漲0.53%，報1330.25美分，小麥期價漲0.96%，報739.75美分。(商品行情網)