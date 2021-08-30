《商情》產量下調擔憂 周一小麥電子盤彈近1％ 11:272021/08/30 時報資訊 倪淑茹 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 周一美國穀物期貨電子盤全反彈，其中小麥期貨反彈近 1%，因對主要出口國產量下調的擔憂，從前一交易日的跌勢中反彈，而大豆三日來首次上漲，玉米也上漲。 截至今(8/30)日台北時間上午11點，最活躍的玉米期貨漲0.36%，報555.75美分，大豆期價漲0.53%，報1330.25美分，小麥期價漲0.96%，報739.75美分。(商品行情網) A股三大股指早盤開高 創業板指漲逾1％ 《半導體》上周外資歸隊 台積電600元穩住 #國產 #小麥 #下調 #擔憂 #電子盤 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》供應擔憂 期鋁價觸逾3年最高 09:282021/08/30 財經 Fed放鴿 台股匯齊揚 新台幣早盤強升逾1角 11:092021/08/30 財經 雙北昨暴增13人確診 醫最擔憂這1例：恐成下一個破口 09:292021/08/30 生活 台股狂彈千點怪怪的 專家：手上有這3種股票快砍掉 05:212021/08/30 財經 行政院會下周四拍板 五倍券特別預算 估1,200億 04:102021/08/30 財經要聞 《商情》黃金亞洲電子盤小幅走跌 11:102021/08/30 財經 沒4G、5G訊號也能打電話 郭明錤爆料iPhone13新功能 09:142021/08/30 財經 電子傳產齊揚 台股早盤挑戰季線反壓 09:202021/08/30 財經 《盤中解析》台股靠攏季線 台積6字頭有守 11:102021/08/30 財經 外資論壇敲鑼 台股再戰萬八 04:102021/08/30 財經要聞 《國際油價》原油亞洲電子盤小幅走軟 10:192021/08/30 財經 財經熱門新聞 台股狂彈千點怪怪的 專家：手上有這3種股票快砍掉 - 財經 0050、中華電信存股大對決 專家洩這檔躺著幫你賺 - 財經 明年登台 攜手中華電 Starlink來了 - 財經要聞 - 工商時報 碳中和邁步 龍頭企業 組台灣淨零大聯盟 - 財經要聞 - 工商時報 壽險賣股債 今年估賺5千億 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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