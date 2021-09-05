調查局繼航基站前組長徐宿良盜賣毒品案後，又爆出史上首次偵查筆錄遭竊事件，內容與調查出身南部政治世家的綠營立委的政治獻金有關。國民黨立委葉毓蘭痛批，過去以專業導向的調查局變成調包局，淪為打擊異己的政治打手。

葉毓蘭指出，從這些荒腔走板的事件，可看出絕對不是個案，而是長期藏污納垢的弊端，凸顯出調查局內控機制的重大漏洞，調查局還有多少未爆彈？

葉毓蘭表示，筆錄遭竊的事件，關係到執政黨某綠委涉及不法政治獻金案，相關調查作為一定會被當事人知道，直到調查局高層接獲立委關切案情，才驚覺筆錄失竊，這不是和毒品遺失案一樣嗎？調查局的高層後知後覺，永遠是最後醒來的那一位。

葉毓蘭說，法務部長蔡清祥擔任調查局長期間，曾強調調查局是效忠國家，而不是政黨，服務的是人民，而不是權勢，遵循的是法律，而不是情感。

葉毓蘭直言，但是現在為了成為打擊異己的急先鋒也就罷了，貪贓枉法的事件頻傳，現在還有偵訊時了專心滑手機滑到筆錄證物都被順手偷走的低級失誤，真是令人不可思議。

葉毓蘭強調，過去以專業導向為主的調查局，為何變成「調包局」？就是因為忘了初衷，淪為打擊異己的政治打手，一大原因在於高層太過於替政治服務，基層為滿足上意，當然就忘了基本功，螺絲自然掉滿地。

葉毓蘭呼籲，調查局應秉持最後的良知，挺起腰桿子，不畏執政者的壓力，審慎的調查這件政治獻金案，檢察機關更應動起來，而不是坐在象牙塔內，等調查局把案子查完移送過去，應該主動出擊，而涉案的綠委當事人，更不應再踐踏司法。