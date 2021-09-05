3日在紐西蘭超市持刀無差別砍人的恐怖份子身份曝光，是32歲、來自斯里蘭卡的薩姆蘇丁（Ahamed Aathil Mohamed Samsudeen），他10年前透過假文件在紐西蘭取得難民身份，最近幾年紐西蘭政府試圖取消他的難民身份，卻礙於法院程序遲遲無法將他驅逐出境，導致憾事發生。

3日紐西蘭超市發生男子持刀捅人事件，造成7人受傷，紐西蘭官方定調為恐怖攻擊。

綜合路透社、英國《衛報》（The Guardian）報導，3日一名男子走進紐西蘭奧克蘭一間超市，抓起貨架上一把刀後見人就捅，這起事件造成7人受傷，3人傷勢嚴重，男子捅人後不久就被警方擊斃。

紐西蘭政府將這起事件定調為恐怖攻擊，捅人男子的身份也在昨（4）日曝光，是名叫薩姆蘇丁的斯里蘭卡難民。

薩姆蘇丁10年前持學生簽證抵達紐西蘭，並且開始申請難民身份，最終在2013年獲得難民身份。

不過紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）昨日表示，薩姆蘇丁當初是透過造假文件才被批准難民身份，過去這幾年，紐西蘭當局一直試圖要將他驅逐出境。

薩姆蘇丁在紐西蘭政府眼中一直是個頭痛人物，2016年他因為在臉書上表達對極端份子的攻擊行動、和戰爭相關的暴力影片表達同情、以及鼓吹暴力極端主義等言論被紐國警方、安全部門盯上，在那之後他又被發現透過假文件取得難民身份，導致有關部門啟動程序，取消他的難民身份。

薩姆蘇丁曾因持有令人厭惡的物品、上傳恐怖組織伊斯蘭國（IS）訊息和影像、試圖潛入敘利亞等多項罪名入獄3年，紐西蘭政府一直試圖延長監禁他的時間直到他的難民身份被取消，不過當局並沒有相關的法律依據，薩姆蘇丁最終於7月出獄，他出獄後30名警察日夜監視他，不過仍舊無法阻止他發動恐怖攻擊，攻擊發生時，臥底警察距離他不過幾公尺遠。

一直以來紐西蘭政府也都知道薩姆蘇丁企圖發動恐攻，不過「計畫」恐攻在紐西蘭並不構成犯罪。

阿爾登昨日表示對於執法單位在解決薩姆蘇丁難民問題期間卻無法持續拘禁他感到「失望」，她說7月才對相關官員表達擔憂，擔心現行法律會讓以詐欺方式取得移民身份的人持續留在紐西蘭，並且對國家安全構成威脅，她形容相關程序「令人挫折」。

《衛報》指出，紐西蘭政府遲遲無法撤銷薩姆蘇丁的難民身份，原因在於法庭考量到他返回斯里蘭卡後面臨的危險，因此可能同意讓他持續保有難民身份。薩姆蘇丁及家人都宣稱，薩姆蘇丁曾因為政治問題在斯里蘭卡被騷擾及酷刑。

目前紐西蘭議會正在審議修改法案，將「策畫」恐攻的行為視為「犯罪」。