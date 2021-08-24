儘管因美元持穩，拖累金價回落，但最新經濟數據暗示聯準會(Fed)可能推延縮減刺激措施而限制跌幅，令金價維持1800美元上方，另外鈀金則延續前一日漲勢；截至台北時間8月24日上午10點40分止，貴重金屬亞洲電子盤如下：

12月黃金下跌1.7美元，報每盎司1804.6美元。

9月白銀下跌0.041美元，報每盎司23.615美元。

10月白金下跌2.5美元，報每盎司1011.6美元。

9月鈀金上漲12.9美元，報每盎司2398美元。(商品行情網)