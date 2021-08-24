《商情》黃金亞洲電子盤持高1800美元 10:532021/08/24 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 儘管因美元持穩，拖累金價回落，但最新經濟數據暗示聯準會(Fed)可能推延縮減刺激措施而限制跌幅，令金價維持1800美元上方，另外鈀金則延續前一日漲勢；截至台北時間8月24日上午10點40分止，貴重金屬亞洲電子盤如下： 12月黃金下跌1.7美元，報每盎司1804.6美元。 9月白銀下跌0.041美元，報每盎司23.615美元。 10月白金下跌2.5美元，報每盎司1011.6美元。 9月鈀金上漲12.9美元，報每盎司2398美元。(商品行情網) 《國際油價》倫敦油亞洲電子盤重返逾69美元 《商情》買盤提振 大豆從兩個月低點回升 #報每盎司 #黃金 #亞洲 #電子盤 #金價 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《類股》礦工復活 顯卡股「沖」浪 11:102021/08/24 財經 《商情》歲修停產 BD漲近三年新高 12:012021/08/24 財經 《商情》美元走軟 紐約期金重回1800美元 10:022021/08/24 財經 港股開盤漲逾300點 阿里、騰訊上漲 10:492021/08/24 財經 《產業分析》運費節節高 出口企業管理大考驗(2-1) 10:192021/08/24 財經 國際原油大漲 連動原油期ETF勁揚 12:002021/08/24 財經 尋覓新秀 亞洲四場館線上交流 04:102021/08/24 焦點要聞 50％缺口 引發鋰價暴走 04:102021/08/24 全球財經 《科技》電視旺季不旺？研調下修今年出貨量至2.15億台 14:512021/08/24 財經 下半年盼復甦 觀光股「最壞時間已過」股價有撐 11:302021/08/24 財經 《美股掃瞄》美股消息面：結束連7天跌 國際油價大漲逾5％ 09:112021/08/24 財經 財經熱門新聞 凱基哥被幹掉 長榮、陽明隔日沖黑手抓到了 - 財經 驚傳首例打疫苗猝死 高端股價急殺一度跌停 - 財經 台積營收超速 外資高喊900元 - 財經要聞 - 工商時報 大陸經濟多久把美國擊敗？華爾街大老先喊：人民幣超越美元 - 財經 越南硬封城 大廠轉單陸、星 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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