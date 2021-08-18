台積電重回亞洲市值一哥 18:512021/08/18 工商 林國賓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由於北京政府加大嚴管科技大廠的政策力道，阿里巴巴與騰訊股價近來紛紛大跌，反觀全球晶圓代工龍頭台積電則受惠於全球晶片荒股價盤堅，周三亞洲盤市值超過5380億美元，重回亞洲市值一哥，略高於第二名騰訊的5360億美元，阿里巴巴排第三，市值4720億美元。 迎iPhone月 11檔蘋果鏈泛紅光 市值達2.5兆美元 新iPhone將登場 蘋果股價先衝高 #全球 #台積電 #億美 #亞洲市值 #一哥 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 威力彩飆21.5億！他分析「台彩陰謀論」曝中獎時間點 16:082021/08/18 生活 《國際金融》必和必拓計畫退市 倫敦股市恐大失血 11:432021/08/18 財經 台股連９黑 市值蒸發３兆 04:102021/08/18 財經要聞 貨櫃三雄漲停領軍 台股終止連9黑 收盤大漲164點 13:402021/08/18 財經 台股殺9天也不怕 他公開1檔竟「越跌越要買」網讚爆 15:322021/08/18 財經 航運強勢 台股盤中跌點收斂重回16600點 11:552021/08/18 財經 陳其邁：加速亞灣區建構腳步 業者：房市持續穩健 10:432021/08/18 區域情報-高雄 不斷更新》台股殺9天逆轉救回250點 專家曝靠這三檔最後希望 09:062021/08/18 財經 《半導體》飛騰仍是關鍵 外資維持世芯-KY加碼評等 12:172021/08/18 財經 《傳產》台科學園區房市 南科近3年漲幅2成居冠 13:252021/08/18 財經 女股神、金融巨鱷逃命中概股後 對沖基金大咖進場接刀 原因曝光 10:022021/08/18 財經 財經熱門新聞 今年前5月網購遭盜刷近6.3億 聯卡中心點名這3個網站最危險 - 財經 - 工商 獨家》當沖降稅確定延三年 行政院明天拍板 - 財經 - 工商 顏益財：航運成了迷因股 - 財經要聞 - 工商時報 台積最慘地板價還沒來 進場恐「殺頭」？專家爆散戶保命價位 - 財經 mRNA疫苗驚爆3大新副作用 莫德納股價中彈倒地 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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