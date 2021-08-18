由於北京政府加大嚴管科技大廠的政策力道，阿里巴巴與騰訊股價近來紛紛大跌，反觀全球晶圓代工龍頭台積電則受惠於全球晶片荒股價盤堅，周三亞洲盤市值超過5380億美元，重回亞洲市值一哥，略高於第二名騰訊的5360億美元，阿里巴巴排第三，市值4720億美元。