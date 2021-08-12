近日台灣豪雨不斷，各地道路橋梁都傳出災情。行政院發言人羅秉成今日於政院記者會表示，高鐵苗栗段邊坡的土石滑落，預計在8月22日搶修完畢恢復正常通車，而高雄市桃源區鄰近的南橫公路明霸克露橋遭沖毀一事，也已緊急搶修，臨時便道預計8月29日前完成，橋樑修復計畫將在2022年4月30日前完工。

羅秉成指出，近日因豪大雨，導致在8月7日高鐵苗栗路段 TK126.1 里程處，發生邊坡土石鬆動入侵，導致邊坡滑動偵測器作動。高鐵當日即開始搶修，目前採單線雙向通車，列車限速通過。預計8月22日前搶修完畢，恢復正常。

羅秉成說，受颱風及西南氣流帶來的豪大雨量，引發高雄玉穗溪上游土石流，重創南橫公路台20線94K處的明霸克露橋，導致橋面遭沖毀，引道遭土石流掩埋。

羅秉成表示，交通部已展開搶修，短期方案將先闢建臨時便道，搶通復興、拉芙蘭、梅山等三里的對外交通。公路總局也動員已在旁集結待命的開口契約廠商機具，展開臨時便道的闢建作業。

羅秉成指出，根據現況估計加上考量天候條件，初估約在8月25日至29日左右搶通，提供在地民眾對外交通。中期橋梁修復預定2022年4月30日完工。