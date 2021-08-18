【旅遊經 編輯部報導】 太平雲梯自2017年9月開放以來，深受遊客喜愛，成為熱門景點，也受到許多攝影人士喜歡，但近來兩週颱風及大豪雨不斷，中南部降下雨量為莫拉克風災後首見，加上近期地震頻繁，為避免南部水災引發之橋梁設施安全疑慮，阿里山管理處首先將針對太平雲梯、轄內吊橋及步道等之服務設施進行全面檢查，確保遊客在使用設施時能安全無虞。其中太平雲梯自8月18日至9月1日將休園進行安全檢測，關閉期間不開放登梯，若檢測工作受天候影響延長或提前改變施工期間，將另行公布。

轄區景點設施太平雲梯 （圖片：阿里山國家風景區管理處提供）

太平雲梯受阿里山國家風景區管理處所管轄，除了太平雲梯外，吊橋數量超過22座，為維護旅客旅遊安全，阿里山管理處表示，每年均會委託專業技術團隊辦理安全檢測作業。

目前國內新冠病毒疫情仍屬二級警戒，為配合防疫需要，遊客到太平老街或周遭景點旅遊時，仍請注意防疫措施。另外，休園期間民眾想欣賞雲梯及梅山市區美景，民眾可線上至阿里山美景直播-太平雲梯欣賞現場即時畫面。

圖片、影片：阿里山國家風景區管理處提供