9月1日即將開學，桃園教職員工疫苗總接種率已來到97％，教育部24日發函針對教師進行第2波造冊，桃園市衛生局表示，4000劑AZ疫苗已到貨將提供給教師接種。

中央配發4000劑AZ疫苗，將用給桃園市未於第1階段造冊的新進專任教師、代理代課教師、實習教師，以及課後照顧班教師、學習扶助教師、夜光天使教師、補習班相關人員等，近6000人可接種，後天起在4所學校內施打。

教育局表示，接種時間為26日上午8點至下午2點，由大有國中、新勢國小替國中、小教師接種；壽山高中、楊梅國中則替幼兒園、高中及補習班人員接種。

教育局說，24日替1260名未完成接種的教師進行補打莫德納疫苗，有550名教師完成疫苗接種。大部分教師已透過疫苗預約平台完成接種，另部分教師因個人身體因素或個人意願問題而未能接受接種，目前全市教職員工總施打率已來到97％。