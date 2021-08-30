新北首起！56歲男接種第2劑莫德納 1個月後突死亡 15:532021/08/30 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市再傳疫苗不良反應。（資料照／美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市接種疫苗死亡案例，30日再添1人，新北市通報累積統計共138例，個案死因是否與疫苗有關將由中央「預防接種受害救濟審議小組」審議認定。 新北市衛生局表示，中和區通報56歲男性，身患糖尿病，6月28日接種莫德納第1劑後無特別異常狀況，7月26日接種莫德納第2劑，8月25日表示身體不舒服請假一天， 8月28日被發現死亡。也是新北首起接種2劑疫苗後死亡的案例。 近300萬人登記BNT 百萬莫粉跳船 本土嘉玲沒了 雙北暴增13例 #莫德納 #第2劑 #死亡 #新冠肺炎 #台灣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 前兄弟象總教練王光輝肝癌病逝 享年56歲 10:412021/08/30 體育 39歲女打完高端心跳飆到130 衛生局長：中市第5位 13:152021/08/30 生活 BNT專打青少年 爸媽超擔心 6大QA一次看 08:542021/08/30 生活 澳洲疫情發燒 墨爾本延長封城 04:102021/08/30 國際大事 台南58歲女會計變手工皂達人 收入較以往多2成 14:282021/08/30 寶島 境外移入 首見接種3劑大陸智飛疫苗 04:102021/08/30 焦點要聞 王光輝肝癌病逝 5症狀要小心！一旦發現恐已晚期 11:502021/08/30 健康 兩天湧入300萬人搶登記BNT 民眾黨：這就是民意 11:092021/08/30 政治 賈永婕秀比基尼47歲真實身材曝光 愛心無限曝新受惠對象 13:092021/08/30 娛樂 第7輪逾66萬人搶打AZ 國內3疫苗存量曝 剩最多的是這牌 11:092021/08/30 生活 滾水燙死女友愛貓「茶茶」 蘆洲冷血男遭起底黑歷史曝光 11:592021/08/30 社會 生活熱門新聞 56歲男接種第2劑莫德納 1個月後突死亡 - 生活 麟洋配紀念酒今抽獎 3萬6000名幸運兒名單下午出爐 - 生活 午後雷雨連炸一周 彭啟明揭下個颱風生成時間 - 生活 AZ何時可混打BNT？陳時中曝關鍵條件 - 生活 鄭明典警告：強對流胞來了 今兩地有雷雨 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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