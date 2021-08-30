新北市接種疫苗死亡案例，30日再添1人，新北市通報累積統計共138例，個案死因是否與疫苗有關將由中央「預防接種受害救濟審議小組」審議認定。

新北市衛生局表示，中和區通報56歲男性，身患糖尿病，6月28日接種莫德納第1劑後無特別異常狀況，7月26日接種莫德納第2劑，8月25日表示身體不舒服請假一天， 8月28日被發現死亡。也是新北首起接種2劑疫苗後死亡的案例。