想要享受富裕的生活，往往需要付出努力，經歷過辛苦和磨難，最終才能達成夢想。運勢命理網站「運勢女王」分析，生肖屬雞、狗、猴的人8月過得比較辛苦，生活中會出現各種挑戰，只要努力打拚，熬過這些挫折，9月就能苦盡甘來，名利雙收，過著令人羨慕的好日子。

▍1.生肖雞

屬雞的人能力強、人品好，受到大家的肯定，擁有廣大的人脈，遇到困難總有貴人相助。8月因為判斷失誤，導致麻煩纏身，不過不會造成很大的傷害，9月開始會有貴人指點，身邊的人都願意出手幫忙，順利解決問題，事後一切更加穩定，生活、事業不斷進步，努力就能順利達到目標，賺錢也沒有後顧之憂，過著順遂的好日子。

▍2.生肖狗

屬狗的人能堅守自己的原則，絕不隨波逐流，雖然有時顯得有些不近人情，但是在關鍵時刻非常可靠。8月他們的工作和生活顯得特別忙碌，為了打拚事業，可能會花很多時間加班，沒有足夠的時間放鬆休息，不過這段時間他們的能力會有突破性的進步，而且貴人現身，小人遠離，9月後一切努力開始獲得回報，生活開始趨近穩定，不再需要為了錢財憂慮。

▍3.生肖猴

屬猴的人頭腦靈活，非常聰明，而且擅長處理人際關係，因此擁有好人緣，8月他們過得比較辛苦，許多事情同時找上門，忙得昏天暗地，9月總算苦盡甘來，過去的奮鬥和挑戰都能看到成果，不但能賺取錢財，名聲也越來越好，若是上班族有升職機會，做生意的人收益增多，日子越來越富裕，讓周遭的親友都非常羨慕。