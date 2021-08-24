台南市長黃偉哲今天視察台南新化果菜市場。（曹婷婷攝）

台南新化果菜市場正在鋪設植被。（曹婷婷攝）

擁有「全國最美果菜市場」之稱的台南新化果菜市場遷建，歷經2年多施工，將於今年9月中旬完工，預計明年6月營運，台南市長黃偉哲今天視察時強調，未來新化果菜市場啟用，除了是果菜批發中心，也將結合左鎮化石園區、山上水道博物館等景點，並融合食農教育、地方創生等功能，成為台南旅遊觀光新亮點。

黃偉哲今早視察預計下個月完工的新化果菜市場新場址，黃偉哲感謝各界努力，在山區打造新亮點，工程進度已達97.43％，面積也比以往的舊場大了50％，營運後，可以成為交易商及農友舒適的環境。

農業局指出，新建果菜市場預定9月12日完工，規畫164攤個蔬果攤、20個餐飲攤，屋頂運用綠化與流線型設計，採光、通風良好，打破一般傳統市場昏暗的感覺，而且，出入口分流，動線順暢，並引進新型拍賣設備，建置冷藏區，相當完善。

今天氣候炎熱，但黃偉哲、副市長戴謙、農業局長謝耀清等一行人遊走其間，都直呼很涼快，不覺悶熱，黃偉哲推崇，新化果菜市場採用綠建築概念，非常通風，涼爽，而且目前屋頂也還在進行植栽植披，視野看過去很舒適，「來這邊待一個下午，都沒問題！」