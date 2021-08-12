美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）將於明天會見新任的中國駐美大使秦剛。美中雙邊關係極度緊繃，這全球兩大經濟體仍在摸索前進道路。

路透社報導，美國國務院今天在說明隔天公開行程時，宣布雪蔓與秦剛明天下午將在華府國務院會面。

55歲的秦剛一向以尖銳言論來捍衛中國立場，7月底抵達華府履新取代68歲的崔天凱，當時他說雙邊關係有巨大的機遇和潛力。

然而，在7月最後一週，雪蔓在中國有過高層會談，會後雙方均示意，另一方必須讓步雙邊關係才會改善。

北京和華府的雙邊關係是在美國前總統川普治下急速惡化，拜登今年1月宣誓就職後，持續對中國施壓，升高對中國官員制裁之餘，也信誓旦旦地說，在他任期內，中國不會取代美國成為全球的領導者。

中國外交部先前暗示，美方可能必須遵守一些先決條件，雙方才有可能進行任何形式的合作；這樣的立場讓部分分析家相信，中美改善關係的希望渺茫。（譯者：蔡佳敏/核稿：嚴思祺）1100812